گزارشی از عدم پذیرش دفترچه بیمه در مراکز دولتی نداشته ایم

دکتر فرید باران پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بررسیها نشان می دهد تمامی بیمارستانهای دولتی دفترچه بیمه را می پذیرند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی چندی پیش در گفتگو با برخی رسانه ها از نپذیرفتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی در مراکز دولتی خبر داد و گفت: بخشی از دلایل پذیرش نشدن دفترچه‌های بیمه‌ای سازمان در بیمارستانها و مراکز دولتی و طرف قرارداد مربوط به کسری بودجه وزارت بهداشت است.

علی ذبیحی گفته بود در برخی از استانها، مراکز درمانی به طور خودسرانه دست به اقداماتی می‌زنند و مدیریت وزارت بهداشت جلوی این کار آنها را نمی‌گیرد.

این در حالی است که معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با مهر موضوع نپذیرفتن بیماران دارای دفترچه های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی را به دلیل بدهی بیمه ها رد کرده است.

امامی رضوی با اشاره به بدهی 500 میلیارد تومانی بیمه ها به بیمارستانهای دولتی، سهم سازمان تامین اجتماعی را 300 میلیارد و بیمه خدمات درمانی را حدود 200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هنگامی که بیمارستانها نتوانند مطالبات خود را به موقع دریافت کنند قطعاً در ارائه خدمات به مراجعان نیز دچار مشکل می شوند.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با مهر از اظهارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: بنده چنین اظهاراتی را نشنیده ام و باید تاکید کنم که تاکنون گزارشی مبنی بر عدم پذیرش دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در بیمارستانهای دولتی نداشته ایم.