ساخت نماهنگ های عفاف و حجاب در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه علمی مشورتی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در خراسان رضوی با بیان اینکه صدا و سیما از جمله دستگاه هایی است که ارتباط فراوانی با مخاطبان دارد، افزود: همه سازمانهای حاضر در جلسه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب این استان باید نماینده ای را به سازمان صدا و سیما معرفی کنند تا در جلسه های علمی مشورتی در خصوص برنامه سازی با این موضوع راهکارهایی ارائه شود.

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: معرفی بانوان تحصیل کرده و زنان موفق که به لحاظ دارا بودن حجاب می توانند برای جامعه الگو باشند باید در برنامه سازی این سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این جلسه دبیر شورای فرهنگ عفاف و حجاب آموزش و پرورش خراسان رضوی از طراحی سایت امور بانوان با محوریت عفاف و حجاب در این سازمان خبر داد و افزود: دانش آموزان می توانند جواب شبهات و سئوالات خود را از طریق ارتباط با این سایت برطرف نمایند.

طاهره عرفانیان برگزاری همایش روز ملی دختران و تجلیل از70 دانش آموزان برتر عفاف و حجاب استان، آموزش 400 مدرس در زمینه تدریس و پژوهش عفاف و حجاب، برگزاری نمایشگاه های عفاف و حجاب در سطح استان و برگزاری نمایشگاه حریم ریحانه در سطح استان را از برنامه های این سازمان طی سه ماه سوم سال اعلام کرد.

وی به طرح محرم سازی مدارس استان اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون در سه دبیرستان امام رضا (ع)مجموعه مشکوه و دبیرستان معارف محرم سازی صورت گرفته است.

عرفانیان با بیان اینکه تاکنون در 97 درصد مدارس دخترانه استان از حضور دبیران مرد جلوگیری شده، افزود: با هماهنگی اداره کل نوسازی در ساخت مدارس متناسب با حضور آزاد دختران اقدام کرده ایم.

وی از تجهیز این مدارس به آیفن تصویری خبر داد و گفت: از حضور ولی دانش آموز بدون هماهنگی با دفتر بدین صورت جلوگیری خواهد شد.

مشاور بانوان اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی را از اهداف این کار اعلام کرد.