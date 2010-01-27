70 درصد متکدیان قم غیر بومی هستند

دکتر ابراهیم حاجمظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه در حال حاضر یکی از معضلات جدی استان قم در حوزه اجتماعی وجود متکدیان است، اظهار داشت: بیش از 70 درصد جمعیت متکدیانی که در قم وجود دارند از سایر استانها به قم آمدهاند.
وی ادامه داد: طی 9 ماهه سال جاری بیش از یک هزار و 100 نفر متکدی در قم از سوی اداره کل بهزیستی استان شناسایی و ساماندهی شدند که از این تعداد 900 نفر مرد در حدود 200 نفر زن بودند.
حاجی مظفری با بیان این که پدیده زشت تکدیگری در قم به طور غیر قابل قبولی گسترش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: اگر چه مسئولیت ساماندهی متکدیان بر اساس مصوبه شورای عالی کشور متوجه دستگاههای مختلف با مسئولیت فرمانداری است اما متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی از سوی دستگاههای مسئول استان در جهت جمعآوری و ساماندهی متکدیان در قم صورت نگرفته است و در حال حاضر همه امور مربوط به پذیرش و ساماندهی متکدیان توسط اداره کل بهزیستی قم انجام میگیرد.
مدیر کل بهزیستی قم اضافه کرد: این مسأله در حال است که برای چنین امر مهمی هیچگونه اعتباری به بهزیستی تخصیص داده نمیشود و همین موضوع باعث شده تا ما در انجام وظایف خود در تنگنا قرار گرفته و به مشکل برخورد کنیم.
دکتر حاجی مظفری در خاتمه خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان استان به حل معضل تکدیگری در قم شد و گفت: پدیده تکدیگری در شهر مقدس قم به عنوان یک شهر زایر پذیر به هیچ وجه مناسب شأن قم و مردم شریف آن نیست که امیدواریم با مساعدت همه مسئولان شاهد برچیده شدن کامل این پدیده نامناسب از قم باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان قم از غیربومی بودن بیش از 70 درصد متکدیان در قم خبر داد.
