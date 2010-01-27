به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، این کتاب با عنوان " چرا او قدیس است: ژان پل حقیقی" نوشته اسلاومیر اودر مقام مسئول واتیکان در فرآیند قدیس شدن ژان پل دوم پاپ فقید کاتولیکها منتشر شده است.

پاپ ژان پل دوم در سال 2005 درگذشت اما در سال 1981 به دنبال سوء قصدی که به جان وی صورت گرفت با ضربه گلوله مجروح شد و در آستانه مرگ قرار گرفت، وی چندین عمل جراحی در دوران عمر خود داشت که یکی از این جراحی ها برای سرطان صورت گرفت، ژان پل دوم بیش از یک دهه پیش از مرگ خود به بیماری پارکینسون مبتلا بود.

وی ماه گذشته به یک گام به مرحله قدیس شدن نزدیکتر شد و پاپ بندیکت شانزدهم حکمی را تصویب کرد که به موجب آن ایمان سلف خود در مراتب ضروری برای تقدیس به رسمیت شناخت.

این کتاب به نقل از برخی اطرافیان پاپ فقید هنگامی که وی به عنوان اسقف در لهستان فعالیت می کرد و در سال 1978 پاپ شد عنوان کرده پاپ ژان پل دوم خود را تازیانه می زد تا احساس کند به خداوند نزدیکتر است .

نویسنده این کتاب آورده است در کمد لباسهای ژان پل کمربند ویژه ای قرار داشت که پاپ از آن برای تازیانه زدن استفاده می کرد، زمانی که اسقف بود روی زمین می خوابید تا انکار نفس را تمرین کند.

این کتاب تصدیق کرده زمانی که ژان پل دوم بیمار شد سندی را آماده کرده بود که به موجب آن به جای باقی ماندن در قدرت پاپی در صورت ابتلا به بیماری غیرقابل علاج یا ناتوانی انجام وظایف خود استعفا دهد.

پاپ این سند را در سال 1989 ، یعنی هشت سال پس از تیراندازی به خود امضا کرد و وجود آن تا چندی پیش نیز در هاله ای از ابهام قرار داشت اما در این کتاب سند به امضای پاپ به طور کامل منتشر شده است.

در نهایت پاپ تا پایان عمر خود با این استدلال که ماندن وی برای کلیسا خوب است، استعفا نکرد. در غیر این صورت، چنانچه استعفا می کرد، از سال 1294 وی نخستین پاپی بود که از سمت خود استعفا می دهد.

گام بعدی در تقدیس وی به رسمیت شناختن کراماتی است که به ژان پل دوم نسبت داده اند.