ابداع شیوه ای جدید برای وجین سلولهای بنیادین سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه آکسفورد روشی جدید را برای مجزا کردن سلولهای بنیادین سرطانی که امکان رشد و آزمایش در آزمایشگاه بر روی آنها وجود خواهد داشت، یافته اند. شیوه ای که می تواند به تولید داروهایی با توانایی حمله به ریشه اصلی سلولهای سرطانی منجر شود.

محققان معتقدند سلولهای بنیادین سرطانی عامل اصلی رشد تومورها هستند و در صورتی که بتوان درمانی را علیه این سلولهای ویژه کشف کرد در واقع امکان نابودسازی سرطان به وجود خواهد آمد.

تا کنون مطالعات بر روی سلولهای بنیادین سرطان روندی بسیار آرام داشته است زیرا شناسایی و جدا سازی سلولهای بنیادین از تومورهای سرطانی فرایندی بسیار پیچیده و مشکل بوده است. در گذشته دانشمندان تلاش داشتند این نوع از سلولها را در نمونه نسوج برداشته شده از بدن بیماران بیابند.

اما تحقیقات جدید از شیوه های بهتری در استفاده از نشانگرهای مولکولی برای شناسایی سلولهای بنیادین سرطان استفاده می کند به طوری که می توان از این سلولها به منظور کشت در آزمایشگاه ها نمونه برداری کرد. در این شیوه به جای استفاده از نمونه های به دست آمده از بدن بیمار، محققان بر روی سلولهای سرطان روده به مطالعه پرداخته و دریافتند نسبت سلولهای بنیادین سرطانی در سرطانهای مختلف روده به صورت وسیعی متغییر است و تعداد تومورهای بدخیم در آنها بسیار زیاد است.

محققان بر این باورند نشانه هایی وجود دارد که ثابت می کند سلولهای بنیادین تومورهای سرطانی نسبت به سلولهای دیگر در این بیماری نسبت به درمان از خود مقاومت بیشتری نشان می دهند و به همین دلیل در صورت از بین نبردن این سلولها، آنها در آینده به خطری جدی برای بیمار تبدیل خواهند شد. پزشکان نظریه جدید را به وجین کردن باغچه و از ریشه درآوردن علفهای هرز تشبیه می کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان می گویند اکثر مردم بر این باورند که سلولهای بنیادین سرطانی در واقع مجموعه از سلولها در یک تومور سرطانی هستند اما این تفکر در واقع درست نیست زیرا بد خیم ترین تومورهای سرطانی می توانند از مجموعه ای بزرگ از سلولها تشکیل شده باشند که گونه تمامی آنها از سلولهای بنیادین باشد.