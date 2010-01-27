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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

شهر کتاب برگزار می‌کند/

نشستهای "دوران کودکی و ادبیات کودک" و "درسگفتارهای سعدی"

نشستهای "دوران کودکی و ادبیات کودک" و "درسگفتارهای سعدی"

نشستهای هفتگی شهرکتاب با برپایی دو نشست "دوران کودکی و ادبیات کودک" و "درسگفتارهای سعدی" پی گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بحث و گفتگو درباره‌ دوران کودکی و ادبیات کودک در روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن با حضور حمیدرضا شاه‌آبادی، علیرضا کرمانی و سیدمهدی یوسفی برپا می‌شود.

همچنین هفدهمین نشست از مجموعه جلسات "درسگفتارهایی درباره‌ سعدی" به تحلیل و بررسی غزل سعدی اختصاص دارد که با سخنان دکتر اصغر دادبه در روز چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ ماه  برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشستها می‌توانند ساعت 16:30 به مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

 


 

کد مطلب 1024766

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