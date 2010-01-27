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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۲

با حضور استاندار فارس؛

مرکز تجاری ایران در عمان افتتاح شد

مرکز تجاری ایران در عمان افتتاح شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مرکز تجاری ایران در عمان همزمان با ایام بزرگداشت سی و یکمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی با حضور استاندار فارس، سازمان توسعه تجارت ایران، سفیر جمهوری اسلامی ایران و... افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مرکز تجاری ایران در عمان اولین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بوده که توسط بخش خصوصی استان فارس و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران تاسیس شده است.

روح الله احمدزاده استاندار فارس شامگاه سه شنبه در این مراسم توضیحاتی در مورد فعالیت های این مرکز که با تلاش بخش خصوصی استان فارس آغاز به کار کرده ارائه داد و بر حمایتهای دولت و استانداری جهت گسترش مراکز مشابه در کشورهای حوزه خلیج تاکید کرد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره معین بودن استان فارس در مبادلات تجاری و اقتصادی حوزه خلیج فارس، کشور عمان را فرصتی مهم در جهت تحقق راهبردهای مدنظر دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 30 درصد از مجموع صادرات کشورمان به عمان توسط تجار و بازرگانان استان فارس صورت می گیرد، سازمان توسعه تجارت باید از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی استان فارس به نحو شایسته ای حمایت کند.

استاندار فارس با اشاره به فرصت ها و ظرفیت های موجود در استان فارس، اعم از ظرفیت های فرهنگی، گردشگری و توریسم مذهبی، وجود مشتاقان زیاد در کشورهای اسلامی برای زیارت سومین حرم اهل بیت(ع) در استان فارس، فرصت های صنعتی، کشاورزی، پزشکی و ظرفیت های بخش انرژی در استان فارس، آمادگی این استانداری را برای جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف اعلام کرد.

احمدزاده همچنین بر حمایت استانداری فارس از توسعه صادرات محصولات استان به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان تاکید کرد.
کد مطلب 1024767

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