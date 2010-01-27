آرژانتین در دیداری دوستانه مقابل کاستاریکا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین امروز در دیداری دوستانه که در ورزشگاه 19 هزار نفری شهر سن خوان آرژانتین برگزار شد با نتیجه 3 بر 2 مقابل کاستاریکا به برتری رسید و این در حالی بود که دیه گو مارادونا سرمربی این تیم برای نخستین بار پس از پشت سر گذاشتن دو ماه محرومیت ، هدایت این تیم را بر عهده داشت.

مارادونا به دلیل اهانت به خبرنگاران در دیدار با اروگوئه از سوی فیفا به مدت دو ماه از نشستن بر روی نیمکت تیم ملی آرژانتین منع شده بود.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، برای تیم آرژانتین در دیدار امروز خوزه سوسا(11)، گیلرمو بوردیسو (38) و آنخل دی ماریا (79) گلزنی کردند و دو گل کاستاریکا را مایکل بارانتس (21) و دیه گو مادریگال (76) به ثمر رساندند.