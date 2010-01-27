افزایش فعالیت فرق شیطان پرستی در ارومیه/ شناسایی 1800 نوع قرص روانگردان

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سرتیپ دوم حسن کرمی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به بروز گروه ها، فرق و عرفانهای مختلف و شیطان پرستی افزود: فعالیت این گروه ها با روشهای مختلف همچون موسیقی، علائم و لباس های مختلف که بیشترین تاثیرپذیری آن در میان جوانان ظهور می کند، است.

وی ادامه داد: با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای جدید، ظهور جرائم مختلف جدید در میان بزهکاران افزایش یافته است که پلیس راهکارهای جدیدی برای مقابله با این جرائم در پیش گرفته است.

کرمی خاطرنشان کرد: مواد مخدر، جرائم اینترنتی، فضاهای مجازی، برنامه های ماهواره ای، شرکت های هرمی، اینترنت، تبادل اطلاعات، حاشیه نشینی و مهاجرت به شهرها، گسترش مجموعه نشینی، جعل و تقلب در معاملات از جمله مسائل مهم پیش روی این نیرو در استان است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: موقعیت خاص آذربایجان غربی از جمله در مسیر ورود مواد مخدر صنعتی و خروج مواد مخدر سنتی از کشور قرار گرفتن و وجود کشورهای همسایه با فرهنگ های جداگانه، بیانگر این نکته است که باید با دقت و روش های نوین در این استان با جرائم برخورد شود.

سردار کرمی بیان داشت: در بحث مواد مخدر نیز در آذربایجان غربی 12هزار معتاد شناسنامه دار شناسایی شده اند که در حدود دو برابر این تعداد نیز شامل معتادین تفننی است که این رقم قابل تامل است.

وی تغییر روش های اعتیاد از سنتی به صنعتی را مهم و خطرناک عنوان کرد و گفت: بیش از هزار و 800 قرص روانگردان تنها در ایران شناسایی شده اند که بسیاری از این قرص ها حتی برای متخصصین قابل شناسایی نیست.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی بهترین راه کار برای مقابله با اینگونه جرائم را مشارکت و حضور مردم و همراهی با پلیس عنوان کرد و یادآور شد: رویکرد پلیس در حال حاضر نظارت غیر مستقیم و کنترل عمومی از طریق مشارکت و همراهی خود مردم است.

سردار کرمی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهکار اصلی مقابله با فساد و جرم در جامعه اسلامی مطرح است و ترویج این فرهنگ اولویت نیروی انتظامی است.