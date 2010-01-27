30 هکتار از زمینهای ملی در بهبهان خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با رفع تصرف و خلع ید از منابع و اراضی ملی در 10 ماه گذشته، 30 هکتار از اراضی ملی بهبهان به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال از انحصار متصرفان به بیت المال برگشت داده شد.

همچنین با تشکیل پرونده ماده 42 قطع درخت و نهال و صدور رای از سوی دستگاه قضایی چهار مورد تخلف قطع دو هزار و 360 اصله درخت و تشکیل پرونده ماده 55 تخریب و تصرف اراضی ملی بدون داشتن مجوز قانونی یا سند مالکیت به دادگاه برای اخذ رای مقام قضایی به تعداد 14 فقره و به میزان 73 هکتار اراضی ملی، پیگیری لازم از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان برای برخورد با متخلفان و متصرفان صورت گرفت.



اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بهبهان به منظور تفکیک زمینهای کشاورزی از منابع و اراضی ملی اقدام به ایجاد کمربند حفاظتی به طول هشت کیلومتر در روستای "دار بهاره زیدون" کرد.

اراضی منابع طبیعی به دلیل نقشی که در چرخه طبیعت و محیط زیست موجودات و همچنین حفظ خاک و ایجاد اشتغال دارند به عنوان منابع پایه و بستر توسعه پایدار به حساب می آیند که حفظ این منابع لازم و ضروری است.

