گسترش شبکه های ارتباطی راه حل معضل ترافیک در کرج است

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کلانشهر کرج در سالیان اخیر به دلیل قرار گرفتن در حاشیه پایتخت و سرازیر شدن جمعیت به این منطقه با معضلی به نام ترافیک مواجه شده است.

وی افزود: در حال حاضرگسترش شبکه های ارتباطی و جاده ای با توجه به افزایش روزافزون جمعیت عاملی مهم در راستای کنترل ترافیک در مناطق مختلف این کلانشهر است.

آقازاده خطرنشان کرد: این رویکرد در سال جاری با نگاه ویژه در دستور کار شهرداری کرج و مناطق دهگانه قرار گرفت.

این مسئول در ادامه با اشاره به احداث خیابان شهروند حصارک و اهمیت آن در کاهش ترافیک منطقه عنوان کرد: در این راستا پروژه احداث خیابان شهروند که با اتصال خیابان فروردین و مالک اشتر می تواند گره کور ترافیکی این منطقه را برطرف کند به مرحله اجرا در آمد.

شهردار کرج با اشاره به اهمیت احداث این پروژه خاطرنشان کرد: احداث این خیابان ضمن کاهش بار ترافیکی زمینه اتصال خیابان دهقان ویلای اول به بلوار سرداران را نیز فراهم می کند که این امر عامل مهمی در جهت توسعه منطقه است.

وی ضمن تقدیر از اهتمام شهرداری منطقه 5 در راستای تسریع در عملیات احداث این پروژه گفت: احداث پروژه ای اینچنینی در برخی اوقات به دلیل معارضات ملکی با چالش مواجه می شود و رفع این معضلات ضمن تاخیر در ایجاد پروژه بار مالی سنگینی را متوجه شهرداری می کند.

این مسئول ادامه داد: این معضلات با درایت مدیریت این منطقه برطرف و زمینه تسریع در روند اجرایی پروژه مذکور فراهم شد که این مسئله جای تقدیر دارد.

آقازاده یادآور شد: احداث این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال انجام شد و همزمان با دهه مبارک فجر تقدیم شهروندان این منطقه می شود.