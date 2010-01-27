حجت‌الاسلام محمد‌رضا شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این رشته تحصیلی در شش گرایش رسم و ضبط کتاب، تجوید و آواشناسی، وقف و ابتدا، نغمات و سبک‌های تلاوت، قرائت و تفسیر و تحلیل و بررسی قرائات طراحی شده است.



وی تصریح کرد: این گرایش‌ها به صورت مجازی و با رویکرد پژوهش‌محوری ارائه خواهد شد.



شهیدی اضافه کرد: در حال حاضر طرح راه‌اندازی این رشته در گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه به تصویب رسید و برای بررسی و تصویب به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.



وی خاطرنشان کرد: طلاب ورودى این رشته از بین کسانى انتخاب شوند که استعداد هنرى قرائت را داشته باشند و برای جذب در این رشته، حافظان قرآن در اولویت هستند.



وی به معرفی و نحوه جذب طلاب در رشته کارشناسی ارشد علوم و فنون قرائات اشاره کرد و افزود: این رشته از سال 1384 با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه راه‌اندازی شد و تاکنون دو دوره اقدام به پذیرش طلبه کرده است.



وی تربیت مدرس براى مقطع کارشناسى حوزه‌ها و دانشگاه‌هاى خارج از کشور در زمینه علوم و فنون قرائات، تربیت پژوهشگر و نیروهاى توانمند و تربیت طلاب مستعد براى ورود به دوره دکتراى رشته مربوط را از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این رشته عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر کارشناسان قرآنی که از مراکز آموزشی برخی کشورهای خارجی دانش‌آموخته می‌شوند دوره‌های علوم و فنون قرائت را می‌گذرانند و طلاب جامعه المصطفی نیز باید در ابن دوره‌ها شرکت کنند تا با کارشناسان قرآنی کشورهای خارجی رقابت کنند.‌



حجت‌الاسلام شهیدی در مورد تعداد واحدها و طول دوره ذکر شده اظهار داشت: تعداد واحدهاى دروس تخصصى این دوره با احتساب پایان‌نامه 32 واحد است که 32 واحد دروس جبرانى به آن اضافه مى‌شود و در طول حداکثر پنج نیم سال تحصیلى ارائه مى‌شود.



مدیر گروه علوم و فنون قرائات جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: دانش‌آموختگان این رشته با تحصیل و تحقیق در آن مى‌توانند به عنوان پژوهشگر و مدرس علوم و فنون قرائات فعالیت کنند و نقش مؤثرى در اعتلاى فرهنگ اصیل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان ایفا کنند و به اهداف برنامه‌ریزى تعمیق بخشند.