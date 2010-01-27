عدم ثبات مدیریت در مازندران و مظلومیت فرهنگ و هنر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، چهار ماه قبل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران شاهد تغییر مدیریت ارشد و انتصاب هادی ابراهیمی به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی بود اما روز گذشته شوک جدیدی به اهالی این عرصه با انتشار خبری مبنی بر انتصاب مدیرکل جدید این دستگاه به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران وارد شد.

محمد اسماعیل امامزاده، مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با فعالیت چهار ساله خود در این دستگاه جای خود را به یک فعال رسانه ای و مدیری جوان با برنامه های متنوع و امیدوار کننده برای اهالی فرهنگ و هنر استان داد که مورد حمایت اصحاب رسانه نیز قرار گرفت.

هادی ابراهیمی در بدو حضور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مبادرت به برگزاری نشست هایی با قشرهای مختلف فرهنگی و هنری استان کرد و برنامه های امیدوار کننده خود را که به نوعی از آرزوهای فعالان این قشر بوده را مطرح و خواستار وحدت، انسجام و همکاری آنان شد.

تشکیل شورای های راهبردی مطبوعات، تئاتر و فرهنگ و هنر، ایجاد مشاور مطبوعاتی و بسیاری از شوراهای مشورتی از ابتکارات هادی ابراهیمی در مدت حدود چهار ماه سکان داری اش در فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بود که بارقه های امید را برای فعالان هنر، فرهنگ و موسیقی که در گذشته خاموش و رو به زوال رفته بودند فراهم آورده است.

ابراهیمی همچنین با بیان شعارهایی مبنی بر احیاء فرهنگ بومی در حوزه موسیقی، راه‌اندازی کتابخانه‌های تخصصی، تقویت موسسات قرآنی، دانشگاه‌ها، افزایش ارتباط بین دستگاه فرهنگ و حوزه های علمیه، فعال شدن روسای شهرستان ها، ساماندهی وضعیت معیشتی خبرنگاران و مطبوعات محلی قصد داشت گامی برای توسعه و تعالی این عرصه های فرهنگی بردارد که همگی بدلیل عدم فرصت کافی تنها در حد همان شعار باقی ماند.

مدیرکل ارشاد مازندران در آخرین مصاحبه مطبوعاتی اش که روز دوشنبه با اصحاب رسانه استان نیز داشت قول ایجاد برنامه های جدید فرهنگی، تلاش جشنواره تئاتر اکو و تقویت فیلم های بومی را داد و از رسانه ها خواست تا فرهنگ و هنر مازندران را در راستای دستیابی به اهداف مطرح شده در استان یاری کنند.

برگزاری جشنواره موسیقی بومی و محلی، تشکیل اکوی فرهنگی برای کشورهای حاشیه‌ دریای خزر، برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان، نشست هنرمندان، نویسندگان، شعرا و موسیقی‌دانان مازندرانی سراسر کشور از برنامه های این مدیر جوان بود که با توجه به تجربه تغییر مدیران با حضور مدیرکل جدید ناکام خواهند ماند.

اهالی فرهنگ و هنر مازندران در چند ماه اخیر به پرکار بودن دستگاه متولی فرهنگ استان اذعان داشته و به برنامه های اعلام شده هادی ابراهیمی امید بیشتری پیدا کرده بودند ولی متاسفانه مشکل همیشگی عدم ثبات مدیریت دوباره دامنگیر مدیران مازندرانی شد و بهت و حیرت از این تغییر ناگهانی همگان را فرا گرفت.

جدای از صرف هزینه های مالی و معنوی در برنامه ریزی ها از سوی یک دستگاه اجرایی، اعلام این برنامه ها بر روح و روان مردم به خصوص افراد و حوزه های گسترده درگیر با این دستگاه آن با روحیات خاص و عواطف لطیف تاثیر بسزایی داشته است و این تغییر به نوعی نادیده گرفتن تفکر و احساس اهالی فرهنگ و هنر مازندران به شمار می رود.

مدیرکل ارشاد مازندران نیز در این مدت کوتاه در فرهنگ و هنر استان نسبت به تغییر هر سه معاونت فرهنگی، هنری و اداری مالی خود اقدام کرده تا زمینه فعالیت بیشتر و استفاده از نیروهای آماده به کار برای توسعه فرهنگ و هنر مازندران باشند که امید است وزیر ارشاد در انتصاب آتی در بدنه فرهنگ و هنر مازندران اقداماتی را صورت دهد که این بخش اساسی جامعه دچار لغزش نشود.

از سویی با روی کارآمدن دولت دهم و شعارهای این دولت مبنی بر توجه به رویکرد فرهنگی استان ها در سفرهای استانی به نظر می رسد انتصاب قریب الوقوع مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران که بتواند همه دغدغه ها، شعارها و علاقمندی های مدیرکل سابق را در حوزه فرهنگ برآورده و بسته مناسب فرهنگی هنری را برای سفر سوم در مازندران به ارمغان آورد، ضروری است.

به دنبال ایجاد این فضای بهت و حیرت ناشی از این تغییر زودهنگام و ناگهانی آن هم نه به علت بی کفایتی، چشم انتظاری برای تعیین متولی جدید دستگاه فرهنگ و هنر دغدغه دیگر اهالی این عرصه شده است.

در حال حاضر امیدی به تحقق آن برنامه های امیدوارکننده از سوی مدیرکل فعلی با توجه به تجربه های گذشته نیست ولی باید دید که مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تغییرات گسترده ای که در این اداره کل به خصوص در حوزه معاونت ها ایجاد شده چه خواهد کرد.