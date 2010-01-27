تیم تیروکمان کیش با 6 تیرانداز راهی مالزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از قطعی شدن حضور تیم تیروکمان کیش به عنوان نماینده کشورمان در مرحله اول مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی با کمان آسیا در مالزی، "سلیموف" مربی این تیم باشگاهی اسامی نهایی تیراندازان اعزامی را به این دیدارها اعلام کرد.

آمنه مرزوقی، سمیه ماهیگیران و الهام کتابفروش در بخش بانوان و محمد امین اژدری، رضا نعمتی و حسین ایمانی در بخش مردان افراد اعزامی به این رقابتها هستند.

تیم های چین تایپه، هنک کنگ، کره جنوبی، اندونزی، هندوستان، استرالیا، عربستان سعودی، قزاقستان، مالزی و ایران برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. این رقابتها از 16 بهمن ماه به مدت هشت روز در کوالالامپور برگزار خواهد شد.