انتقادات در مورد تونل توحید همراه با غرض ورزی سیاسی است

مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: قبول داریم که در حین عملیات اجرا این پروژه با برخی ریزشها همراه بود، قابل انکار هم نیست اما این اتفاق، حجم پروژه و بزرگی کار را نمی تواند تحت الشعاع قرار دهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به نظر من دلیل اینکه یک مسئله کوچک را بزرگ می کنند و سیاه نمایی می شود اصلا دلسوزانه نیست.

کواکبیان با قدردانی از متخصصان و طراحان تونل توحید اظهار داشت: راه اندازی این تونل کار بسیار خوب و مفیدی بود، من از کارشناسان و متخصصان داخلی که توانستند در مدت 30 ماه چنین پروژه بزرگی را به مرحله بهره برداری برسانند تشکر و قدردانی می کنم.

نماینده مردم سمنان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: من معتقدم باید از همان استقلالی که حضرت امام از آن صحبت می کرد و شرایط فراهم ساختن آن را نصیب ما کرد بیش از پیش استفاده کنیم، باید با دیدن چنین پروژه ای که گامی در راه استقلال است برخود ببالیم.

کواکبیان تصریح کرد: هر چند نباید به انتقادات بی پایه و اساس اعتنا کرد اما اگر جایی کسی انتقادی دلسوزانه کرد باید رسیدگی و توجه شود.