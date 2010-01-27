  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

حضور 12 هزار نفر در هشتمین جشنواره علوم قرآنی خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ارشاد خراسان رضوی گفت: در مرحله استانی هشتمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی 12 هزار نفر در بخش های مختلف شرکت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید سرابی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه مسابقات این جشنواره چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم بهمن در مشهد برگزار می شود، افزود: بیستم بهمن ماه در مراسم اختتامیه از برگزیدگان این جشنواره با حضور مسئولان استانی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر خواهد شد.

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ارشاد خراسان رضوی برپایی مسابقات اذان در دو بخش مجزای خواهران و برادران، حفظ چهارجز و شش جز نخست قرآن با مفاهیم آن، تفسیرو مفاهیم قرآن کریم و تجلیل از خادمان و فعالان پیشکسوت قرآنی را از برنامه های متفاوت امسال با سال های گذشته اعلام کرد.

سرابی اظهار داشت: عکاسی با موضوعات قرآنی و خوشنویسی از دیگر برنامه های این جشنواره است.

کد مطلب 1024779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها