حضور 12 هزار نفر در هشتمین جشنواره علوم قرآنی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید سرابی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه مسابقات این جشنواره چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم بهمن در مشهد برگزار می شود، افزود: بیستم بهمن ماه در مراسم اختتامیه از برگزیدگان این جشنواره با حضور مسئولان استانی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر خواهد شد.

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ارشاد خراسان رضوی برپایی مسابقات اذان در دو بخش مجزای خواهران و برادران، حفظ چهارجز و شش جز نخست قرآن با مفاهیم آن، تفسیرو مفاهیم قرآن کریم و تجلیل از خادمان و فعالان پیشکسوت قرآنی را از برنامه های متفاوت امسال با سال های گذشته اعلام کرد.

سرابی اظهار داشت: عکاسی با موضوعات قرآنی و خوشنویسی از دیگر برنامه های این جشنواره است.