دامداریهای روستایی و عشایری کرج سم رایگان دریافت می کنند

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارائه رایگان این سم، شرایط مطلوبتری را برای کنترل آفات دام فراهم می کند و باعث می شود مشکلات دامداریهای روستایی و عشایری کاهش یابد.

وی ادامه داد: واحدهای دامداریهای روستایی و عشایری در کرج از سم یادشده بهره مند می شوند که این امر باعث می شود، خدمات دهی مطلوبتری به این دامداریها داشته باشیم و در کمک به کاهش مشکلات آنها نقش موثرتری ایفا کنیم.

این مسئول بیان کرد: طی این طرح، ماموران دامپزشکی به روستاها می روند و کار سمپاشی را برای آنها انجام می دهند.

جمالی اظهار داشت: سمپاشی رایگان باعث می شود دامداریهای روستایی و عشایری تمایل بیشتری به مسئله سمپاشی داشته باشند و در این زمینه بیش از قبل تشویق شوند.

وی یادآور شد: مدیران دامداری های روستایی و عشایری کرج در خصوص تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه باید در اسرع وقت با شبکه دامپزشکی کرج تماس بگیرند و اطلاعات مورد نیاز را نیز دریافت کنند.

طرح مبارزه با بیماری هاری انجام می شود

جمالی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همچنین طرح مبارزه با بیماری هاری در قالب انجام واکسیناسیون سگهای گله در مقابل بیماری هاری انجام می شود که پیش بینی می شود این امر تاثیر قابل توجهی در کنترل بیماری یادشده داشته باشد و مشکلات دامداران را کاهش دهد.

وی افزود: سایر طرحهای شبکه دامپزشکی کرج به محض مشخص شدن به اطلاع شهروندان و روستاییان رسانده می شود و تلاش خواهیم کرد تا حد ممکن خدمات دهی خود را بیش از پیش افزایش دهیم.