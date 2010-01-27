20 روستای فهرج در آستانه خالی شدن از سکنه بدلیل توفان شن

حسین زین الصالحین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان فهرج به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی و مجاور بودن با کویر و شنزارها در معرض شنهای روان و طوفان شن قرار دارد و به دلیل بروز طوفانهای شدید در این منطقه شاهد شن گرفتگی برخی روستاها و معابر هستیم.

وی افزود: در کنار سایر حوادث طبیعی منطقه پیشروی شنزارها به عنوان مشکل منحصر بفرد فهرج موجب شده است 20 روستا در محاصره شنهای روان قرار گیرند که همین مسئله و تاثیر این روند بر مزارع کشاورزی و دامپروری و ادامه خشکسالی موجب مهاجرت روستانشینان از این 20 روستا شده است.

زین الصالحین خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به تامین اعتبار برای اجرای طرحها ویژه نیازمندیم.

فرماندار فهرج گفت: از جمله اقداماتی که می توان در این مناطق انجام داد اجرای عملیات نهال کاری گونه های گیاهی بخصوص "گز و کهور" است که به دلیل قابلیت سازگاری با شرایط منطقه می توانند در تثبیت خاک موثر واقع شود که این طرح به دو میلیارد و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: مالچ پاشی در دو هزار هکتار شنزارهای منطقه نیز به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ضمن اینکه آبیاری جنگلهای کهور منطقه و جلوگیری از خسارت به دلیل خشکسالی به این جنگلها نیز 600 میلیون تومان اعتبار می خواهد.

زین الصالحین عنوان کرد: مردم در این مناطق هر روز با مشکل مواجه هستند و این مسئله موجب مهاجرت بی رویه شده است.

وی گفت: اجرای طرحهای جلوگیری از گسترش بیابانها در این 20 روستا در مجموع به پنج میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.