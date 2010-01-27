امیدوارم "ارغوان" مخاطبان خود را جذب کند

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتردر بخش چشم‌انداز تئاتر ایران درسال 89 نمایش "ارغوان" ساعت 17:30 و 20در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

احمدایرانی‌خواه به خبرنگار مهر گفت: در حال آماده‌سازی ونصب دکور نمایش هستیم و حدود چهارساعت دیگرصحنه نمایش آماده می‌شود. "ارغوان" دکور سنگینی دارد و 15 نفر باید آن را حمل کنند.

وی ادامه داد: امیدوارم که اجرای خوبی ‌داشته باشیم و مخاطبان از این نمایش لذت ببرند. "ارغوان" دو اجرا در جشنواره و 28 اجرا بعد از جشنواره خواهد داشت. در این نمایش زری اماد و مرضیه صدرایی بازی می کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: ارغوان به مزون لباس مینا می‌آید، مینا قصد دارد لباسی برای او طراحی کند اما ارغوان برای دیدن همسر مینا یعنی فریمان شهداد به آنجا آمده است. مینا و همسرش در طبقه بالای مزون زندگی می‌کنند. مینا مانع روبرو شدن ارغوان با همسرش می‌شود. فریمان شهداد نویسنده رمانی است که ارغوان ادعا می‌کند داستان زندگی‌ اوست...

عواملی که در این نمایش همکاری دارند عبارتند از نویسنده: ملیحه مرادی جعفری، دستیار کارگردان: فرانک میری، منشی صحنه: محمد علائی، طراح صحنه ولباس: امیررضازاده، طراح آفیش و برشور: عباس رجب سلمانی.

ایرانی‌خواه نمایش "راز ماهی اکواریوم آقای ژان" را مهرماه در هفتمین جشنواره تئاتر رضوی به صحنه برد. وی نمایشهای "آنتیگونه در نیویورک"، "شازده قورباغه"، "فرجام"، "تب تربت"، "خورشید گمنام" و "میمون میمون است" را کارگردانی کرده است.