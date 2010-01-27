به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "امینه" روایتگر دلبستگی امینه دختری از دربار آغامحمدخان قاجار به فریدون جوان استرآبادی است که در نهایت سرانجامی تراژیک دارد. علی شمس نویسنده، کارگردان و منتقد جوان تئاتر "امینه" را پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه ساعت 15 در بخش نمایشنامه خوانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر اجرا می‌کند.

هدایت هاشمی، نگار جواهریان، فرزین محدث، سام کبودوند، آیه کیان‌پور، علی برنجیان و بابک رفاهی از جمله بازیگران حاضر در این نمایشنامه خوانی هستند. تا به حال نمایشنامه‌های "ارباب هارولد و پسرها" رهام مخدومی، "تهران 1390" پریسا مقتدی، "دبستان دوشیزگان" شکوفه آروین، "تاک‌های بلور" هوشنگ فضلی، "در قابهای تمام قد" مهدی محمدی و "دوست من عمو بیلی" حمیدرضا صفار در بخش نمایشنامه خوانی اجرا شده‌اند.

برنامه نمایشنامه خوانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار می‌شود. مسئولیت سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر بر عهده مهدی افشین‌نژاد است که در طول سال میزبان نشست‌ها، سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلف تئاتری است.

