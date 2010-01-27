۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

"امینه" در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر اجرا می‌شود

نمایشنامه "امینه" نوشته علی شمس توسط این هنرمند جوان تئاتر در بخش نمایشنامه‌خوانی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "امینه" روایتگر دلبستگی امینه دختری از دربار آغامحمدخان قاجار به فریدون جوان استرآبادی است که در نهایت سرانجامی تراژیک دارد. علی شمس نویسنده، کارگردان و منتقد جوان تئاتر "امینه" را پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه ساعت 15 در بخش نمایشنامه خوانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر اجرا می‌کند.

هدایت هاشمی، نگار جواهریان، فرزین محدث، سام کبودوند، آیه کیان‌پور، علی برنجیان و بابک رفاهی از جمله بازیگران حاضر در این نمایشنامه خوانی هستند. تا به حال نمایشنامه‌های "ارباب هارولد و پسرها" رهام مخدومی، "تهران 1390" پریسا مقتدی، "دبستان دوشیزگان" شکوفه آروین، "تاک‌های بلور" هوشنگ فضلی، "در قابهای تمام قد" مهدی محمدی و "دوست من عمو بیلی" حمیدرضا صفار در بخش نمایشنامه خوانی اجرا شده‌اند.

برنامه نمایشنامه خوانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار می‌شود. مسئولیت سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر بر عهده مهدی افشین‌نژاد است که در طول سال میزبان نشست‌ها، سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلف تئاتری است.

