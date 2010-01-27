به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه کاتولیک آونیره، حدود 50 هزار نفر از افرادی که برای تماشای کفن مشهور تورین ثبت نام کرده اند از خارج از ایتالیا و بیشتر از پاریس و وین به این شهر می آیند اما در میان بازدیدکنندگان مسیحیان آسیایی و خاورمیانه ای نیز وجود دارند.

هنوز هم مناقشات بسیاری بر سر این کفن اسراسر آمیز وجود دارد. پارچه ای که تصویر صورت یک مرد روی آن نقش بسته است که گویی از درد تصلیب در رنج است. بسیاری از مسیحیان اعتقاد دارند بدن مسیح در این کفن پیچیده شده و صورتش روی آن نقش بسته است.

برخی از شکاکان، به آزمایشهای کربن اشاره کرده و اظهار می دارند که عمر این کفن به قرون وسطی باز می گردد، یعنی یک هزاره پس از زمانی که مسیح زندگی کرده است . تا کنون آزمایشهای متعددی روی این کفن انجام شده اما هر دو گروه تأییدکنندگان و شکاکان ایمانداران، استدلالهایی له و یا علیه صحت و اعتبار آزمایشها ارائه کرده اند.

این کفن معمولان در کلیسای جامع سنت جان تعمید دهنده در شهر تورین نگهداری می شود و نمایشگاهی که قرار است برگزار شود می تواند به محبوبیت این منطقه کمک کند، بیش از 200 هزار نفر از افرادی که برای تماشای این کفن ثبت نام کرده اند از ساکنان همین منطقه هستند.

این کفن پارچه ای است به طول 420 و به پهنای 120 سانتیمتر. سایه زخمهایی که بر این کفن نقش بسته، سازگار با مصیبتی است که بنا بر روایات انجیل بر حضرت عیسی وارد آمده بود.

کفن تورین نخستین بار در حدود سال 1350 میلادی، 13 قرن پس ازدرگذشت حضرت عیسی ، به نمایش گذاشته شد وهیچ کس تا کنون توضیح نداده این کفن در آن سیزده قرن گذشته کجا بوده و چرا فقط در آن زمان مشخص ظاهر شده است.