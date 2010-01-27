طرح تمدید برنامه چهارم حتما در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی اکبر اولیا در جلسه روز چهارشنبه مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به مطرح نشدن طرح دوفوریتی نمایندگان برای تمدید برنامه چهارم توسعه اظهار داشت : نمایندگان امضا خود را پس نگرفتند و مطرح نشدن این طرح دوفوریتی خلاف آیین‌نامه است.

علی‌اکبر اولیاء در تذکری ‌نامه‌ای با استناد به ماده 158 و 159 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: از آنجایی که برنامه پنجم به موقع ارائه نشد و بررسی آن با رای استمزاجی نمایندگان به سال آینده موکول شده، برای سال آینده خلاء قانونی خواهیم داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: روز گذشته پیامکی از رسانه‌های دولت دریافت کردیم که دولت و مجلس توافق کردند که موضوع طرح دوفوریتی از دستور خارج شود؛ این خلاف آیین‌نامه است و کسی امضاهای خود را پس نگرفته است، و قاعدتا باید امروز این طرح دوفوریتی مطرح شود و 4 ساعت قبل از طرح آن، متن آن تکثیر شده و برای رای‌گیری در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

بنابراین گزارش محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز صبح مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر نماینده یزد خاطرنشان کرد: صحبت شما درست است؛ سال آینده را به احتمال قریب به یقین نمی‌توان با برنامه پنجم آغاز کرد. بحثی که با دولت مطرح شد این بود که در حال حاضر با اولویت بودجه کار را شروع کنیم؛ و روز گذشته نیز نمایندگان مجلس به اتفاق آرا به بررسی بودجه رای مثبت دادند و بسیاری از کمیسیون‌ها نیز نمایندگان خود در کمیسیون تلفیق را انتخاب کردند.

باهنر ادامه داد: امروز لایحه بودجه توزیع شده و از شنبه هفته آینده کار نمایندگان و ارائه پیشنهادات آنان آغاز خواهد شد. بنابراین خواهش کردیم که بررسی بودجه را یک مقدار جلو ببریم و متوجه بشویم که آیا نیاز است تمام برنامه چهارم دو یا سه ماه تمدید شود و یا تمدید بعضی از احکام آن کافی است.

وی با بیان اینکه نمایندگانی که در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح بودند اطلاع دادند اشکال ندارد، و قطعا این طرح را باید در دستور بگذاریم و تصویب کنیم، اظهار کرد:‌ ممکن است شما بگویید آن چند نفر از طرف ما وکالت نداشتند، اما با توجه به اینکه امروز چهارشنبه است و چهارشنبه‌ها نمی‌توانیم طرح دوفوریتی مطرح کنیم بنابراین درخواست می‌کنم تا با مشورت‌گیری از دیگر نمایندگان اجازه دهید تا یک مقدار بحث بودجه را به پیش ببریم. البته اگر شما بر مطرح شدن طرح دو فوریتی و حق نمایندگی خود اصرار دارید، چشم، این طرح را مطرح خواهیم کرد.