درخواست جامعه اسلامی مهندسین از تشکل های سیاسی در روز 22بهمن

مرتضی سبحانی نیا، مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعضای این تشکیلات در جلسه اخیر اعضای شورای مرکزی ضمن برنامه ریزی برای هر چه با شکوهتر برگزار شدن آیین بزرگداشت روز 22 بهمن ، از نهادهای انتظامی و امنیتی خواستند تا اجازه ساحت شکنی به اندک دشمنان انقلاب در این روز را ندهند.

وی با بیان اینکه تذکرات و توصیه های بسیاری در حوزه امنیتی و انتظامی در این جلسه مطرح شد که به صورت اختصاصی در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد، ادامه داد: صدا و سیما نیز باید فارغ از همه موضوعات و مباحث حضور پرشور مردم را پوششی مناسب و کامل از همه زوایا، دهد.

سبحانی نیا گفت: اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در این نشست از رسانه های داخلی خواستند تا با نگاه تخصصی و منطقی حضور میلیونی مردم در روز 22 بهمن را پوشش دهند.

وی افزود: جامعه اسلامی مهندسین خواستار پیروی تشکل های درون نظام از مقام معظم رهبری و خودداری از حرکت های غیرمسئولانه و تندروی در این روز شدند.

سبحانی نیا افزود: در نشست اخیر شورای مرکزی، موضوع دیدار با مراجع عظام تقلید و برگزاری همایش دبیران استان ها و اعضای شاخه جوانان این تشکیلات دراستان کرمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.