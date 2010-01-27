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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

اختصاصی مهر/

درخواست جامعه اسلامی مهندسین از تشکل های سیاسی در روز 22بهمن

درخواست جامعه اسلامی مهندسین از تشکل های سیاسی در روز 22بهمن

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد که اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خواستار پیروی تشکل های درون نظام از مقام معظم رهبری و خودداری از حرکت های غیرمسئولانه و تندروی در 22 بهمن شدند.

مرتضی سبحانی نیا، مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعضای این تشکیلات در جلسه اخیر اعضای شورای مرکزی ضمن برنامه ریزی برای هر چه با شکوهتر برگزار شدن آیین بزرگداشت روز 22 بهمن ، از نهادهای انتظامی و امنیتی خواستند تا اجازه ساحت شکنی به اندک دشمنان انقلاب  در این روز را ندهند.

وی با بیان اینکه تذکرات و توصیه های بسیاری در حوزه امنیتی و انتظامی در این جلسه مطرح شد که به صورت اختصاصی در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد، ادامه داد: صدا و سیما نیز باید فارغ از همه موضوعات و مباحث حضور پرشور مردم را پوششی مناسب و کامل از همه زوایا، دهد.

سبحانی نیا گفت: اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در این نشست از رسانه های داخلی خواستند تا با نگاه تخصصی و منطقی حضور میلیونی مردم در روز 22 بهمن را پوشش دهند.

وی افزود: جامعه اسلامی مهندسین خواستار پیروی تشکل های درون نظام از مقام معظم رهبری  و خودداری از حرکت های غیرمسئولانه و تندروی در این روز شدند.

سبحانی نیا افزود: در نشست اخیر شورای مرکزی، موضوع دیدار با مراجع عظام تقلید و برگزاری همایش دبیران استان ها و اعضای شاخه جوانان این تشکیلات دراستان کرمان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

کد مطلب 1024801

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