مشاغل مزاحم در شرق تهران جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بوربور با اعلام این مطلب گفت: با توجه به فرصتی که به بعضی از مشاغل و صنایع داده شده، پیش بینی می شود دو سال زمان ببرد تا همه مشاغل و صنایع منطقه هشت به خارج از شهر منتقل شوند.

وی افزود: بعد از شناسایی این نوع مشاغل، اگر مزاحمت محرز شد به صاحب شغل اخطار داده می شود تا پرونده تشکیل شود.

رئیس اداره ساماندهی منطقه 8 با اشاره به بافت صنعتی شرق تهران تصریح کرد: برای ساماندهی و صنایع مزاحم، سه اولویت مشخص شده است که اولویت نخست ساماندهی این مشاغل در بافت مسکونی است.

بوربور گفت: بافت تجاری و مسکونی در اولویت دوم قرار دارد و در مرحله سوم، این کار در بافت صنعتی انجام می شود و بر همین اساس سال گذشته، با بهره برداری از شهرک صنعتی چوب فروشان، تعدادی از چوب فروشان این بخش به خارج از شهر منتقل شدند.

وی با اشاره به انتقال 90 در صد از مشاغل مزاحم به خارج از منطقه افزود: طرح ساماندهی مشاغل مزاحم با جدیت در منطقه 8 دنبال می شود و این منطقه یکی از مناطق موفق شهر تهران در این زمینه است.