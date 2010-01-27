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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

از ابتدای سال تا کنون؛

شهروندان غرب استان تهران 83 میلیارد ریال به محرومان کمک کردند

شهروندان غرب استان تهران 83 میلیارد ریال به محرومان کمک کردند

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری شهروندان خیر و نیکوکار غرب استان تهران بیش از 83 میلیارد ریال به محرومان و نیازمندان کمک کردند.

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: درآمدهای نقدی و غیرنقدی ثبت شده حوزه توسعه مشارکتهای مردمی در مدت یادشده به بیش از 83 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: صندوقهای جمع آوری کمکهای مردمی در سه نوع بزرگ، متوسط و کوچک در نقاط مختلف نصب شده است.

رمضانی عنوان کرد: از مجموع 14 هزار و 185 صندوق بزرگ نصب شده در معابر، هفت هزار و 199 صندوق متوسط نصب شده در مجتمعهای مسکونی، ادارات و فروشگاههای زنجیره ای و تجاری و 273 هزار و 164 صندوق کوچک صدقات توزیع شده در منازل مسکونی و مغازه ها بیش از 52 میلیارد ریال صدقه جمع آوری شده است.

این مسئول بیان کرد: این کمکها در طرحهای مختلف و بخش تامین مسکن مددجویان، جهیزیه، کمکهای ابن السبیل، درمان، پوشاک، امور فرهنگی، آموزشی و .... هزینه می شود.

رمضانی اظهار داشت: در این راستا نیز توسط مردم خیر غرب استان تهران بیش از 30 میلیارد ریال به صورت نقدی در قالب طرح اکرام (حمایت از ایتام) توسط حامیان و وجوهات امانی دیگر همانند زکات فطره، کفاره، زکات، جشن عاطفه ها، عید سعید قربان، آزادی زندانیان و اطعام ماه مبارک رمضان جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: موارد جمع آوری شده در این زمینه به مصرف خاص محرومین رسیده است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: در ماههای پایانی سال همزمان با شروع هفته احسان و نیکوکاری، خیرین با همت والای خود با یاری امدادگران این نهاد به رسیدگی بهینه به محرومین همت گمارند و در این راه تلاشهای موثری انجام دهند.

کد مطلب 1024803

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