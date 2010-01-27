موانع نماز باید در جامعه برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار معاون اداری، مالی ستاداقامه نماز کشور افزود: تحقیق و پژوهش در زمینه برداشتن موانع نماز و گرایش جامعه به سوی نماز، امری لازم و ضروری است.

وی اظهار داشت: ستاد اقامه نماز باید با بررسی در این زمینه و شناسایی موانع و رفع آن، اقشار جامعه به خصوص نسل جوان را به این امر هدایت نماید، تا اینکه با وسایل بسیار خطرناک ارتباط جمعی مختلف، دشمن نتواند دین و ایمان و انسانیت را از نسل جوان ما بگیرد.

دقت در انتخاب امام جماعت مدارس الزامی است

امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره به اقامه نماز جماعت در مدارس تصریح کرد: درانتخاب امام جماعت نماز در مدارس باید طلبه یا شخصی را انتخاب نماییم که به روحیات و خصوصیات جوان آشنا و آگاهی کامل داشته باشد، تا بتواند به زبان خودشان سخن بگوید و برای جوان جاذبه داشته باشد.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: پیشنهاد می شود در این زمینه آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز با هماهنگی حوزه علمیه قم طلبه های جوان را به مدت چهار سال آموزش داده و بعد از تکمیل دوره های آموزش به مدارس بفرستند تا با خیال راحت بتوانند به وظایف دینی عمل کنند و جوانان را با دین و نماز و دیگر مسائل شرعی آشنا نمایند.

وی یادآور شد: تحقق این امر مستلزم یک فعالیت زیربنایی و اصولی است و اگر این کار اصولی را ما در 20 سال گذشته شروع و اجرا می کردیم، به طور قطع امروز شاهد بازدهی بیشتر آن بودیم.