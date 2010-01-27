به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی این بخش از مسابقات که صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد، آریا فاضلی منش با نتیجه 3 بر یک مقابل سیدمحمدرضا کاشانی صاحب برتری و عنوان قهرمانی شد. دیدار رده‌بندی نیز با پیروزی 3 بر صفر نوید ملک ثابت مقابل علی روغنی به پایان رسید.

اعلام نتایج روز نخست مسابقات والیبال مردان

رقابت‎های والیبال سومین دوره المپیاد ایرانیان روز گذشته (سه شنبه) با برگزاری 6 دیدار در بخش مردان آغاز شد. در روز نخست این رقابت‎ها که در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‎شود تیم گلستان و گیلان مغلوب همدان و اصفهان شدند. کرمانشاه مقابل خوزستان برتری را از آن خود کرد. تهران از سد کرمان گذشت. تیم استان مرکزی نتیجه دیدار با آذربایجان غربی را واگذار کرد. خراسان رضوی نیز در دیدار مقابل کرج متحمل شکست شد.



نتایج روز چهارم مسابقات بسکتبال دختران و پسران

چهارمین روز مسابقات بسکتبال دختران و پسران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان روز سه شنبه برگزار شد. در این از رقابت‎ها و در بخش پسران تیم‎های چهاروحال و بختیاری، کرمانشاه، اصفهان، مازندران، خوزستان و تهران حریفان خود را از پیش رو برداشتند.

در بخش رقابت‎های دختران نیز 4 دیدار برگزار شد که طی تیم گلستان مقابل خراسان رضوی صاحب برتری شد. فارس از سد چهارمحال و بختیاری گذشت. آذربایجان شرقی مغلوب اصفهان شد و تهران هم شکست را به همدان تحمیل کرد.

نتایج دیدارهای فوتسال بانوان

مسابقات فوتسال سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان روز سه شنبه با برگزاری 8 دیدار از روز چهارم در سالن شهید باهنر گرمسار پیگیری شد. در این روز از مسابقات کرمان نتیجه دیدار با ایلام را واگذار کرد. اصفهان از سد سمنان گذشت. چهارمحال و بختیاری مغلوب قزوین شد. دیدار تیم‎های زنجان و فارس مقابل مازندران و کرمانشاه به تساوی انجامید. اصفهان هم تنها با یک اختلاف امتیاز مغلوب قم شد.