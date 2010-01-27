به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور در اطلاعیه ای از شهروندان درخواست کرد: خانوارهایی که درباره خوشه بندی خود اعتراض داشته و یا باید در فرم خود تغییر و یا اصلاحات انجام دهند، اردیبهشت سال 89 با در دست داشتن مدارک و مستندات خود به پایگاههایی که اعلام خواهد شد مراجعه و از ارسال مدارک خود به مرکز آمار ایران یا استانداری ها خودداری کنند.

مرکز آمار ایران همچنین از ارسال 20 میلیون پیامک از سوی مردم برای اطلاع از خوشه درآمدی خود در راستای هدفمند کردن یارانه ها به همراه 9 میلیون مراجعه به سایت این مرکز در سه روز گذشته خبر داده است.