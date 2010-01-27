اوباما با انجام عملیات سری در یمن موافقت کرد/ تهیه لیست سیاه مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این همکاری مخفیانه آمریکا با یمن که در مسائل نظامی و اطلاعاتی با موافقت "باراک اوباما" عملی شده است، چندی پیش به کشته شدن 6 نفر از رهبران اصلی القاعده در یمن منجر شده است.

بر این اساس، علاوه بر این اوباما شخصا با حمله علیه "انور العلاقی" یکی دیگر از رهبران منطقه ای القاعده در یمن موافقت کرده است. شخصی که گفته می شود در انجام عملیات ناکام تروریستی القاعده توسط "عمر فاروق عبدالمطلب" جوان نیجریه ای در هواپیمای آمریکایی عازم دیترویت نقش داشته است.

البته حمله مشترک آمریکا و یمن علیه العلاقی موفقیت عملیات قبلی در کشتن 6 رهبر القاعده را نداشت و وی همچنان زنده است.

بنابر این گزارش، واشنگتن هم اکنون با تهیه لیستی از اسامی نیروهایی که باید در یمن کشته شوند، روند اجرایی این طرح را با استفاده از یگان موسوم به "فرماندهی مشترک عملیات های ویژه" در دستور کار دارد.

همچنین در این گزارش آمده است: در حال حاضر نیروهای ویژه آمریکایی در طراحی عملیات های جنگی در یمن، استفاده از تاکتیک های پیشرفته، پشتیبانی تسلیحاتی، ارائه داده های حساس اطلاعاتی، کنترل الکترونیکی و تصویری عملیات ها، ارائه نقشه های سه بُعدی و ارزیابی توان عملیاتی نیروهای القاعده به ارتش یمن کمک می کنند.