فدراسیون جهانی ایران را 500 هزار دلار جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فدراسیون بین المللی وزنه برداری اعلام کرده که در حال فراهم آوردن مقدمات اخذ جریمه 500 هزار دلاری از هر دو فدراسیون ایران و هندوستان است.

شش وزنه بردار هندی و سه وزنه بردار ایرانی به دلیل استفاده از مواد نیروزا ظرف یک سال گذشته با محرومیت مواجه شده اند. این در حالی است که پرونده چهارمین وزنه برداری دوپینگی ایران هم مفتوح است.

"مونیکا اونگار"، مشاور حقوقی IWF، می گوید که فدراسیون وزنه برداری جهانی که مقر آن در بوداپست است می تواند فدراسیون هایی که سه وزنه بردار دوپینگی در طول یک سال داشته باشند را با جریمه و محرومیت مواجه کند.

طبق اعلام " اونگار" حداقل جریمه برای این فدراسیون ها 500 هزار دلار است و کمترین محرومیتی که شامل حال متخلفان می شود، دو سال خواهد بود.

هند باید تا جمعه مبلغ قید شده را بپردازد تا مجوز حضور دربازی های جنوب آسیا را به دست آورد. این بازی ها از جمعه در بنگلادش آغاز می شود.