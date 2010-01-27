صادرات بیش از سه میلیون جوجه از خراسان رضوی به افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن دستور ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: در مدت یاد شده صادرات انواع دام و فرآورده‌های خام دامی نیز از مرزهای استان از مرز 27 میلیون و 800 هزار دلار گذشته است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت قرنطینه‌ها در پیشگیری و جلوگیری از انتقال و گسترش بیماری‌ها و نیز نقش آنها در صادرات و واردات دام و فرآورده‌های خام دامی، اظهار داشت: وزن صادرات فوق، بیش از 13 هزار و 600 تن انواع دام زنده و فرآورده خام دامی با ارزش دلاری یادشده بوده که پس از انجام نظارت‌های بهداشتی و صدور مجوزهای لازم توسط اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی به سایر نقاط جهان صادر شده است.

دستور افزود: مقصد موارد فوق که شامل انواع دام و طیور، تخم مرغ خوراکی، خوراک دام و طیور، پشم و ... است کشورهای حاشیه خلیج فارس، اعضای اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای آسیایی بوده است.

وی میزان واردات انواع کالاهای مرتبط با دام و طیور، شامل مواد اولیه خوراک دام و طیور، پیله ابریشم و کرک بزی به استان را در 10 ماهه ابتدای امسال بیش 359 هزار تن دانست و تصریح کرد: این میزان در مقایسه با رقم واردات در مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی بیش از 82 هزار تن افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی نظارت و کنترل ترانزیت فرآورده‌های خام دامی را نیز از جمله وظایف این اداره کل برشمرده و در این مورد خاطرنشان کرد: طی مدت یاد شده، میزان ترانزیت اینگونه کالاها، 16 هزار و 700 تن بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی بیش از دو هزار و 980 تن افزایش را با خود به همراه داشته است.

دستور ضمن تاکید بر نقش مهم قرنطینه های دامی در کنترل ورود و خروج انواع دام و فرآورده های خام دامی تعداد قرنطینه های استان را 12 مورد ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد شش قرنطینه مرزی، سه قرنطینه داخل استانی و سه قرنطینه بین استانی هستند.