علی عباسپور تهرانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره جزئیات این طرح گفت: با توجه به اینکه شورای عالی آموزش و پرورش تغییر نظام آموزشی را در دستور کار قرار داده بود نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که کلیات آن به تصویب رسید و در رابطه با جزئیات آن نیز بررسیها ادامه دارد.

نماینده مردم تهران یادآور شد: بر اساس این طرح سیستم آموزشی کشور قبل از ورود به دانشگاه 12 سال خواهد بود که شروع آن 6 سالگی تمام است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: این 12 سال به دو مقطع شش ساله تقسیم می‌شود که 6 سال ابتدایی دبستان و 6 سال بعد دبیرستان نامیده خواهد شد.

عباسپور خاطرنشان کرد: همچنین براساس این طرح 6 سال دبیرستان به دو دوره راهنمایی و گرایشی تقسیم می‌شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون آموزش مجلس تاکید شده که در دوره دبیرستان فضای آموزشی دوره اول یعنی راهنمایی باید از دوره دوم که گرایشی است جدا شود و در 6 سال دبستان حتی الامکان باید سه سال اول دبستان با سه سال دوم جدا باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: همچنین در طرح مصوب عنوان شده با توجه به افزایش سطح فکری کودکان، دوره پیش دبستانی باید از پنج سالگی تمام شروع شود. این دوره باید به عنوان دوره تطبیق کودک با محیط و نظم‌پذیری کودک تلقی شود و آموزش اصلی باید از همان اول ابتدایی صورت گیرد.

عباسپور در رابطه با زمان اجرای این طرح خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه که در این طرح آمده اجرای آن از زمانی شروع خواهد شد که زیرساختها، کتب، معلمان و فضا و تجهیزات فراهم باشد.

عباسپور تاکید کرد: همچنین اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با توجه به بی محتوا بودن دوره پیش دانشگاهی خواستار حذف این دوره هستند.



رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه کلیات طرح تغییر نظام آموزشی در کمیسیون به تصویب رسیده و جزئیات آن در دستور کار قرار دارد گفت: مقرر شده با هماهنگی مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت آموزش و پرورش مطالعات لازم برای جزئیات طرح ادامه یابد.

عباسپور با بیان اینکه کلیه کتب آموزشی براساس طرح جدید باید مورد تغییر و بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در دوره دبیرستان گرایش وجود ندارد و ممکن است ما نیز به این سمت برویم که در دبیرستان گرایش را برداریم چون در دبیرستان افراد به یک سری مطالب ضروری زندگی نیاز دارند و به همان اندازه که دانش ‌آموز به دروس علوم انسانی و ادبیات نیاز دارد به زیست، فیزیک و ریاضی و ... نیز نیاز دارد.