کلیات طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه کلیات طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران را بررسی و با 115 رای موافق، 43 رای مخالف و 24 رای ممتنع از مجموع207 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

حسن کامران نماینده اصفهان در موافقت با این طرح گفت: خروجی این طرح جلوگیری از ناهماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در امر مرزبانی است. لذا از همکاران می‌خواهم که به این طرح رای دهند.

حجت الاسلام مسعودپور نماینده دولت در موافقت با این طرح اظهارداشت: شورای پیشنهاد شده در این طرح برای نظارت بر مرزها به خلاف آنچه مخالفان گفتند منجر به موازی کاری نخواهد شد.

حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی نیز در موافقت با این طرح گفت: بحث بار مالی و نکاتی که مخالفین محترم مطرح کردند را در مرحله تصویب نهایی می‌توان با ارائه پیشنهادات نمایندگان آنها را رفع کرد.

وی افزود: طرح تقویت مرزبانی یکی از طرح‌های مهم کمیسیون است که اعضا برای بررسی کار کارشناسی آن وقت زیادی را با حضور نماینده دستگاه‌های ذی ربط بر روی آن گذاشتند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با این طرح یادآور شد: در این طرح اختیارات انسداد و مرزها و مرزبانی صرفا به نیروی انتظامی داده شده است در حالی که به نظر می‌رسد وزارت کشور یکی از ارگان‌های موثر در مرزبانی کشور است.

وی افزود: تصویب این طرح در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نیست.

در ادامه بهمن محمدیاری نماینده تالش در مخالفت با این طرح خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از مواد این طرح موضوعاتی پیش بینی شده که مشکلاتی را برای مردم و برخی دستگاه‌های دخیل در این امر ایجاد می‌کند.

وی افزود: انسجام لازم بین مواد این طرح وجود ندارد و بنظر می‌رسد در اهداف این طرح دیده می‌شود.

به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح به منظور تدوین و تنظیم سیاست‌های راهبردی توسعه متوازن در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در امور مرزی و ایجاد روش‌های اجرایی مشترک و هماهنگی کلان بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مرز و نظارت بر حسن اجرای امور مرزی و تقویت و کنترل موثر مرزها، شورای مرز با ترکیب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون اول رئیس قوه قضاییه، - رئیس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور یا یکی از معاونان به انتخاب رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان به انتخاب وزیر، وزیر راه و ترابری یا یکی از معاونان به انتخاب وزیر، وزیر نیرو، فرمانده ناجا، معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسئولیت گمرک را برعهده دارد، فرمانده مرزبانی (دبیر شورا) و یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر تشکیل خواهد شد.