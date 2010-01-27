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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

برگزاری مسابقه دو پنج هزار نفری در آستانه دهه مبارک فجر

برگزاری مسابقه دو پنج هزار نفری در آستانه دهه مبارک فجر

دو همگانی پنج هزار نفری یادواره دو هزار شهید منطقه 14 در آستانه دهه فجر و سی یکم امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جنوب شرق تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نژاد شهردار این منطقه با اشاره به اهمیت حفظ آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در" دارالمومنین" تهران گفت: این مسابقه به منظور نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در میان قشر جوان و تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی با مشارکت سازمانها و ادارات سطح منطقه برگزار می شود.

شهردار منطقه 14 افزود: شرکت کنندگان در این مسابقه مسافت دو هزارمتری را از ورزشگاه شهید آیت الله سعیدی تا مسجد علی بن الحسین را می دوند و در پایان به برندگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

یادآور می شود؛ مسابقه دو پنج هزار نفری، ازساعت 9 صبح روز جمعه، نهم بهمن برگزار می شود که با همکاری سازمان آموزش و پرورش منطقه 14، سازمان تربیت بدنی حوزه جنوب شرق تهران، نیروی مقاومت تربیت بدنی بسیج مالک اشتر، شورایاری محلات و دفتررسیدگی به امور مساجد همراه خواهد بود.

کد مطلب 1024819

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