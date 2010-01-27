برگزاری مسابقه دو پنج هزار نفری در آستانه دهه مبارک فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نژاد شهردار این منطقه با اشاره به اهمیت حفظ آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در" دارالمومنین" تهران گفت: این مسابقه به منظور نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در میان قشر جوان و تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی با مشارکت سازمانها و ادارات سطح منطقه برگزار می شود.

شهردار منطقه 14 افزود: شرکت کنندگان در این مسابقه مسافت دو هزارمتری را از ورزشگاه شهید آیت الله سعیدی تا مسجد علی بن الحسین را می دوند و در پایان به برندگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

یادآور می شود؛ مسابقه دو پنج هزار نفری، ازساعت 9 صبح روز جمعه، نهم بهمن برگزار می شود که با همکاری سازمان آموزش و پرورش منطقه 14، سازمان تربیت بدنی حوزه جنوب شرق تهران، نیروی مقاومت تربیت بدنی بسیج مالک اشتر، شورایاری محلات و دفتررسیدگی به امور مساجد همراه خواهد بود.