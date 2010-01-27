کلیات طرح سنددار شدن املاک شهرهای زیر 25 هزار نفر تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تصویب کردند و بر اساس آن املاک شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز سند دار می شود.

نمایندگان روز گذشته طرح دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساندند و امروز پس از تصویب کلیات طرح فوق با 169 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتمع وارد جزئیات این طرح شدند.

مهدی مفتح به عنوان یکی از طراحان طرح یاد شده گفت: واحد مسکن مهر که برای عرضه و تولید مسکن شرایط مناسبی را فراهم کرده و در شهرهای کوچک و کمتر از 25 هزار نفر جمعیت این وام بر اساس مصوبه دولت با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه این وام حدود 14 تا 15 میلیون تومان است، افزود: شهرهای کوچک عمدتا با مشکل نداشتن سند مالکیت منگوله دار مواجه هستند و املاک آنان به صورت قولنامه ای است لذا وام مسکن به آنها تعلق نمی گیرد و بانک ها از پرداخت این وام به آنها معذورند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نکیزاد وزیر مسکن و شهرسازی در دفاع از این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس گفت: از لحاظ اهمیت سند دار شدن املاک شهرهای زیر 25 هزار نفر، دولت مصمم بود که این لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه و تصویب کند اما به لحاظ اینکه نمایندگان طرحی را در این زمینه ارائه کردند بنده به نوبه خود و از طرف دولت از نمایندگان تقدیر و تشکر می کنم.

وی فاقد سندیت بودن املاک را به علت کند شدن حرکت وزارت مسکن در ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواند و ابراز امیدواری کرد که از سوی بنیاد مسکن و شهرسازی بحث سند دار کردن املاک روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: ما با بانک مسکن توافق کرده ایم که تسهیلات مسکن مهر را به این شهرها و روستاها نیز تعلق دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح وارد جزئیات آن شدند که بعد از بررسی یک ماده محمد رضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت اعلام کرد که این طرح 2 فوریتی نیاز به ویرایش دارد و ادامه بررسی آن را به هفته آینده موکول کرد.