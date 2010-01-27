اسپیریت در مریخ زمینگیر شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، این کاوشگر در ماه می سال گذشته در ماسه های نرم و سرخ رنگ مریخ به دام افتاد و تمامی تلاشها برای خلاصی آن از میان ماسه ها با شکست مواجه شد. ناسا اعلام کرد اسپیریت که در حدود 6 سال پیش بر روی سیاره سرخ فرود آمده است، باقی مانده عمر خود را به عنوان یک ایستگاه ثابت علمی مریخی سپری خواهد کرد.

این ربات زمین شناس تا کنون هزاران تصویر را به ثبت رسانده و هزاران مدرک مختلف را از سنگهای مریخی جمع آوری کرده تا گذشته مرطوب و پر حرارت مریخ را نمایان سازد. "داگ مکیسشن" مدیر برنامه های کاوشگر مریخ در ناسا می گوید: "اسپیریت با یکی از وحشتناک ترین کابوسهای یک بازیکن گلف مواجه شده است، دامی از شن که با صدها ضربه نیز نمی تواند توپ را از آن خارج کند. اما امروز روزی نیست که به سوگواری اسپیریت بنشینیم زیرا این کاوشگر به همکاری خود در مطالعات علمی ادامه خواهد داد."

خوابی مثل خواب یک خرس قطبی

مخمصه ای که اسپیریت گرفتار آن شده است ناشی از گیر کردن و اختلال دو چرخ از 6 چرخ آن بوده است و اکنون ناسا بدون پافشاری بیش از حد، پذیرفته است که تلاشهای آینده برای رهایی اسپیریت از دام خاک نرم مریخ بیهوده خواهد بود. در عوض گروه هدایت کننده پروژه اسپیریت بر روی حرکت دادن کاوشگر به شکلی که در طول ماه های زمستانی در پیش روی مریخ بیشترین نور خورشید بر روی صفحات خورشیدی آن بتابد تمرکز کرده اند. مهندسان در تلاشند کاوشگر را به صورت متناوب به عقب و جلو حرکت دهند تا اسپیریت در موقعیت مناسب قرار گیرد.

از سویی دیگر انرژی باقی مانده در باطری های اسپیریت به اندازه ای است که این کاوشگر در اوایل ماه آوریل به خواب زمستانی خواهد رفت و تا اوایل آگوست و سپتامبر در همین موقعیت باقی خواهد ماند. "جان کالاس" مدیر پروژه اسپیریت می گوید: اسپیریت مانند یک خرس قطبی به خواب زمستانی خواهد رفت و برای چندین ماه غیر فعال خواهد شد. به همین دلیل از هم اکنون باید برای مدتی که هیچ نشانه ای از کاوشگر دریافت نخواهد شد خود را آماده کنیم.

به دور از تمامی ناراحتی های ناشی از اسارت اسپیریت، "استیو اسکوایرز" از ناسا توضیحاتی را در رابطه با شگفتی هایی که در توانایی های این کاوشگر در حالت ساکن وجود خواهد داشت سخن می گوید. به گفته وی سیگنالهای دریافت شده از اسپیریت ساکن را می توان با دقتی بسیار بالا ردیابی کرد تا حرکات مریخی را بر روی کاوشگر درک کرد، به این شکل می توان دریافت آیا این سیاره از هسته ای جامد یا مایع برخوردار است، اطلاعاتی که دانشمندان می توانند از آن بری درک بهتر از تاریخچه مغناطیسی سیاره استفاده کنند. وی معتقد است این دانشی کاملا جدید است که در گذشته هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود.

اسپیریت یکی از دو کاوشگری است که ناسا در ژانویه سال 2004 بر روی سیاره مریخ فرود آورد. آپارچونیتی، دومین کاوشگر ناسا همچنان به صورت آزادانه به گشت و گذار خود در مریخ ادامه می دهد. مطالعات اسپیریت بر روی حفره 170 کیلومتری "گوسف" در نیم کره جنوبی مریخ نشانه هایی را از گذشته پر آب مریخ آشکار کرده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، اسپیریت تنها 2.5 کیلومتر از سفر اکتشافی خود را طی کرده بود که موفق به یافتن صخره هایی شد که در معرض شدید آب قرار گرفته بودند. سازمان ناسا تا کنون بیش از 900 میلیون دلار را صرف برنامه کاوشگران مریخی خود کرده است و در حال حاضر نیز سالانه 20 میلیون دلار به منظور تامین هزینه های این پروژه خرج می کند.