به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد: دانشگاههای علوم پزشکی به منظور برنامه ‌ریزی مناسب تر و پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از نقص آمار و اطلاعات در پرداخت یارانه نقدی اقلام اساسی غذایی به دانشگاهها باید اطلاعات خوابگاهی، واحدهای خوابگاهی و ساکنین خوابگاه‌های دانشجویی مجردی و متأهلی اعم از ملکی، استیجاری، وقفی، واگذاری، خودگردان را در نرم ‌افزار آن لاین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ثبت کنند.

دانشگاهها تا تاریخ 12 بهمن ماه جاری فرصت دارند که اطلاعات مورد نیاز در مورد ساکنین خوابگاه ها را در این نرم‌افزار به ثبت برسانند.

معاونت دانشجویی خاطرنشان کرده است در صورت عدم تکمیل و ثبت اطلاعات درخواستی در این نرم‌افزار، برنامه‌ریزی تخصیص و توزیع یارانه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی بر اساس آمار و اطلاعات موجود در آخرین سند تأیید شده خوابگاهی صندوق رفاه صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، آمار و اطلاعات دقیق دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و از طریق نرم‌افزار مدیریت آموزش ارائه می‌شود.