10 شهروند افتتاح کننده تونل توحید مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام در آستانه افتتاح تونل بزرگ توحید، اسامی شهروندانی که تونل توحید را افتتاح خواهند کرد به قید قرعه مشخص شد.

بر اساس این گزارش، در مراسم قرعه کشی آیین گشایش تونل توحید که با حضور نماینده دادستان و نمایندگان شهرداری تهران برگزار شد، شهروندانی که اسامی آنها در پی می آید به عنوان افتتاح کنندگان تونل توحید به قید قرعه انتخاب شدند:

1- کبری رحیمی کامران به شماره کد 30

2- رقیه سورتیجی به شماره کد 12

3- عباس علی محمد زاده به شماره کد 22

4- مونس ادیبی به شماره کد 7413

5- سید محمد حسین میرعظیمی به شماره کد 9382

6- بهزاد کاظمی با شماره کد 11502

7- سهیلا نیکومنش با شماره کد 5000

8- محمدرضا معروف وند به شماره کد 2400

9- محمود بیرامی به شماره کد 1200

10- محمود مولائی با شماره کد 1871

بر اساس این گزارش این نفرات از میان افرادی برگزیده شدند که در فراخوان " افتتاح تونل توحید به دست شهروندان تهرانی " از طریق سایت اطلاع رسانی تونل توحید ثبت نام و فرم درخواست را تکمیل کرده بودند.

بر این اساس، این 10 شهروند خوش شانس علاوه بر افتتاح تونل توحید به عنوان اولین شهروندان تهرانی از سوی شهرداری تهران به سفر حج عمره نیز اعزام خواهند شد.