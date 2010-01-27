نتایج بررسی مجلس درباره بازنشستگی اساتید/ از همه جناحها بازنشسته داریم

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دلایل مستندی مبنی بر اینکه نشان دهد بازنشستگی اساتید با نگرش سیاسی انجام می شود وجود ندارد و اساتیدی از جناحهای مختلف بازنشسته شده اند.

وی افزود: اگرچه در ظاهر به نظر می رسد که در برخی موارد بازنشستگی ها سیاسی بوده اند اما بررسی هایی که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام داده اند نشان می دهد بازنشستگی ها سیاسی نبوده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه از بحث بازنشستگی اساتید نباید برداشت جناحی داشته باشیم با اشاره به بحث بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روزهای اخیر به مهر گفت: از رئیس دانشگاه گزارش خواستیم تا در این رابطه توضیحاتی را به کمیسیون ارائه دهد.

وی اظهار داشت: به نظر نمی رسد بازنشستگی اساتید دانشگاه علامه سیاسی باشد اما در هر حال این موضوع را پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت باید با سعه صدر نسبت به بازنشستگی اساتید اقدام کند از اصلاح قانون بازنشستگی اعضای هیت علمی دانشگاهها خبر داد و گفت: دانشگاهها باید پس از خدمت 30 ساله نیز از اعضای هیئت علمی به ویژه با مرتبه استادی بهره مند شوند.