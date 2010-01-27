تونل توحید برای مردم تهران دستاوردی بسیار ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر آقایی در حاشیه بازدید نمایندگان از تونل توحید با بیان این که تلاش مهندسان ایرانی که توانستند در مدت 30 ماه چنین پروژه ای را خلق کنند قابل تحسین است، گفت: رسیدگی به وضعیت ترافیک تهران از اولویت های شهر است و اگر نتوانیم به داد حمل و نقل انبوه تهران مانند مترو که موجب تردد سریع و ایمن شهروندان می شود برسیم ، قطعا در ترافیک شهر دچار مشکل می شویم.

وی افزود: چنین اقداماتی از سوی شهرداری قابل احترام است و آرزوی توفیق برای همه تلاش گران شهرداری دارم و قطعا این اقدام برای مردم تهران نیز بسیار ارزشمند است .

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم برای شهروندانی که در تهران و یا سایر کلان شهرها زندگی می کنند حمل و نقل سریع، ایمن و انبوه فراهم کنیم از نظر زمان و هزینه به صرفه خواهد بود و مردم نیز اعتماد پیدا می کنند که مدیران کشور چنین خلاقیتی دارند و در زمان مناسب و با هزینه قابل قبول پروژه ها را به اتمام می رسانند .

آقایی با اشاره به وضعیت ایمنی تونل توحید ، گفت: قطعا همه جوانب ایمنی در تونل دیده شده است و اقدامات مقاوم سازی انجام شده است .

وی تصریح کرد: کارشناسان اجرایی با توجه به موقعیت این منطقه که فرسوده است و دارای قنات ها، فاضلاب و کانال های هدایت آب است، بررسی های لازم را انجام داده اند و تاخیری نیز که در افتتاح تونل به وجود آمد به دلیل تقویت و بالا بردن ایمنی تونل بود.