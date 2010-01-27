تجدید نظر در اعداد و ارقام خوشه بندی ها ضروری است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد برخی انتقادات مردم نسبت به خوشه بندی ها در طرح هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: اصل خوشه بندی مورد تایید است چون قبلا این موضوع به تصویب رسیده بود و باید متناسب با درآمد افراد یارانه دریافت شود.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: البته اینکه ارقام و اعدادی که برای هر خوشه در نظر گرفته شده درست است یا خیر نیاز به کار کارشناسی دارد.

مصباحی مقدم یادآور شد: تصور ما این است که این اعداد و ارقام بر اساس درآمدهای سال 86 بوده و می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در رابطه با تعیین قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال 89 اظهار داشت: اینکه برای هر بشکه نفت چه قیمتی محاسبه می شود یک امر محاسباتی است و مهم سرجمع بودجه ارزی است که چه میزان به ارز و درآمدهای ناشی از نفت اتکا دارد.

وی همچنین پیش بینی درست نسبت به قیمت فروش نفت در بازارهای جهانی را ضروری عنوان کرد.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در سال 88 نفت بالای 60 دلار بود پیش بینی این رقم برای سال بعد دور از انتظار نیست. اما در هر صورت باید مجموعه ای که اتکای بودجه به نفت را نشان دهد نسبت به قبل روند افزایشی نشان ندهد.

وی در رابطه با تصویب بودجه سال گذشته گفت: هنگام بررسی بودجه 88 قیمت نفت 35 تا 40 دلار بود و نظرات کارشناسان بیش از این را نشان نمی داد اما واقعیت غیر از این شد و ما با قیمت بالاتری مواجه شدیم.

نماینده تهران تاکید کرد: پیش بینی کارشناسان این است که امسال قیمت نفت پایین تر نیاید هر چند قیمت نفت 65 دلاری در بودجه آثار اقتصادی ندارد چون به واقعیت عملکرد بر می گردد.