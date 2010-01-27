اقتصاد صنعتی دبی در مقابل صنعت ایران سرابی بیش نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، یک هیئت ژاپنی روز سه شنبه برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وارد این منطقه شد و به همین منظور جلسه ای در زمینه سرمایه گذاری کشور ژاپن در این منطقه برگزار و در آن پتانسیل ها و ظرفیتهای بالفعل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی معرفی شد.

در این بازدید، سفیر ژاپن فعالیتهای صورت گرفته در این منطقه را بسیار منظم و دارای برنامه ریزی دانست و گفت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دلیل موقعیت سوق الجیشی خود در دسترسی به منابع انرژی و آب دارای موقعیتی بسیار مناسب برای ایجاد صنایع پتروشیمی است.

آکینو شیروتا تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته، ایران توانسته با موفقیت از بحران مالی عبور کند در نتیجه از مهمترین گزینه هایی به شمار می رود که جهان برای سرمایه گذاری به آن چشم دوخته است.

وی ادامه داد: اقتصاد صنعتی دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس همچون دبی در مقایسه با ایران سرابی بیش نیست.

آکینو شیروتا اقتصاد صنعتی و سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشورها را پس از بحران مالی جهانی را نامناسب ارزیابی کرد.

در این جلسه همچنین اشاره شد که سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکتهای مستقر در آن، جوایز مختلفی را به عنوان واحد خدماتی سبز و صنعت سبز دریافت کرده اند و تمام الزامات زیست محیطی با دقت کامل در این منطقه رعایت می شود.

کارشناسان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در پاسخ به هیئت ژاپنی در خصوص زیانهای حاصل از خروجی های زیست محیطی پتروشیمی گفتند: بخش HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) یکی از بخشهای تحت نظارت این سازمان بوده که از اهمیت زیادی برخوردار است و دارای مجهزترین آزمایشگاه برای پایش و آزمایش خروجی های پتروشیمی ها، سیستم اطلاع رسانی آن لاین از وضعیت موجود هوای منطقه است که در صورت بروز هرگونه مشکلی در وضعیت و شرایط زیست محیطی، این بخش جهت رفع مشکل به سرعت وارد عمل خواهد شد.

در حال حاضر بخش خصوصی بیش از 2.5 میلیارد دلار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سرمایه گذاری کرده است و در آینده ای نه چندان دور، تمام سهم دولت در این منطقه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در 10 سال گذشته حدود 60 میلیون تن تولید داشته که بیش از 50 درصد آن صادر و مابقی در بازارهای داخلی به مصرف رسیده است.

واحدهای منطقه ویژه از سال 2000 میلادی وارد عرصه تولید شدند و به ترتیب واحدهای جدید به تولید رسیده و ظرفیت تولید به تدریج افزایش یافت بطوری که در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سالیانه، 14 میلیون تن ظرفیت تولید دارد.