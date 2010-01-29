عبادی به "پایان دوم" پیوست

علی غفاری به خبرنگار مهر گفت :فیلمبرداری فیلم سینمایی "پایان دوم" از شنبه در تهران آغاز و دانیال عبادی به تازگی به جمع بازیگران این فیلم اضافه شده است فیلمبرداری هم اکنون در لوکیشنی داخلی در میدان ونک ادامه دارد .

آنا نعمتی ،دانیال عبادی ،حامد کمیلی، زیبا بروفه، مجید یاسر، مهدی فقیه و امیریل ارجمند دیگر بازیگران فیلم هستند. فیلمنامه "پایان دوم" توسط یعقوب غفاری و سعید آل بوآبادی نوشته شده است.

"پایان دوم" محصول موسسه تصویرگران هفت آسمان است و دیگر عوامل آن عبارتند از مدیرفیلمبرداری: محمودکلاری، صدابردار: سیامک نیازی، طراح چهره‌پرداری: عبدالله اسکندری، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، جانشین مدیر تولید: صابر میرزایی، موسیقی متن: بهنام ابطحی، عکس: محمد حسن ناحی، مجری طرح: ع. غفاری، تهیه کنندگان: محسن علی‌اکبری و ع. غفاری.





