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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

عبادی به "پایان دوم" پیوست

عبادی به "پایان دوم" پیوست

دانیال عبادی به جمع بازیگران فیلم سینمایی "پایان دوم" به کارگردانی یعقوب غفاری اضافه شد.

علی غفاری به خبرنگار مهر گفت :فیلمبرداری فیلم سینمایی "پایان دوم" از شنبه در تهران آغاز  و دانیال عبادی به تازگی به جمع بازیگران این فیلم اضافه شده است فیلمبرداری هم اکنون در لوکیشنی داخلی در میدان ونک ادامه دارد .

آنا نعمتی ،دانیال عبادی ،حامد کمیلی، زیبا بروفه، مجید یاسر، مهدی فقیه و امیریل ارجمند  دیگر بازیگران فیلم هستند.  فیلمنامه  "پایان دوم"  توسط یعقوب غفاری و سعید آل بوآبادی نوشته شده است.

"پایان دوم" محصول موسسه تصویرگران هفت آسمان است و دیگر عوامل آن عبارتند از مدیرفیلمبرداری: محمودکلاری، صدابردار: سیامک نیازی، طراح چهره‌پرداری: عبدالله اسکندری، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، جانشین مدیر تولید: صابر میرزایی، موسیقی متن: بهنام ابطحی، عکس: محمد حسن ناحی، مجری طرح: ع. غفاری، تهیه کنندگان: محسن علی‌اکبری و ع. غفاری.
 

 

کد مطلب 1024838

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