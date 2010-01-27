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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

گزیده سرمقاله‌های سرهنگی به چاپ سوم رسید

گزیده سرمقاله‌های سرهنگی به چاپ سوم رسید

چاپ سوم کتاب "حرف ما" گزیده سرمقاله‌های مرتضی سرهنگی در دوهفته نامه کمان از سوی سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"حرف ما" شامل 33 مقاله از مجموع 103سرمقاله مرتضی سرهنگی در دوهفته‌نامه کمان است که در فاصله سالهای 75 تا 83 در 200 شماره این نشریه نوشته شده و از میان این سرمقاله ها 33 مقاله برگزیده و در کتاب آورده شده‌است.

مقالات کتاب با موضوع چگونگی به قدرت رسیدن صدام شروع  می‌شود و با مقاله‌ای با عنوان "دست نشانده وفادار" باز هم درباره صدام به پایان می‌رسد.

از دیگر مقالات این کتاب می‌توان به ادبیات جنگ و زندگی، ظاهرگرایی، ادبیات جوان،عکس جنگ، سینمای جنگ، واقعگرایی، یادگار بعثی،منافع ملی و ...اشاره کرد.

"حرف ما"  تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت اولین‌بار در سال 87 منتشر شد و به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر در 132 صفحه قطع رقعی، با شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 2200 تومان تجدید چاپ شده‌است.

کد مطلب 1024839

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