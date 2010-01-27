به گزارش خبرگزاری مهر،"حرف ما" شامل 33 مقاله از مجموع 103سرمقاله مرتضی سرهنگی در دوهفته‌نامه کمان است که در فاصله سالهای 75 تا 83 در 200 شماره این نشریه نوشته شده و از میان این سرمقاله ها 33 مقاله برگزیده و در کتاب آورده شده‌است.

مقالات کتاب با موضوع چگونگی به قدرت رسیدن صدام شروع می‌شود و با مقاله‌ای با عنوان "دست نشانده وفادار" باز هم درباره صدام به پایان می‌رسد.

از دیگر مقالات این کتاب می‌توان به ادبیات جنگ و زندگی، ظاهرگرایی، ادبیات جوان،عکس جنگ، سینمای جنگ، واقعگرایی، یادگار بعثی،منافع ملی و ...اشاره کرد.

"حرف ما" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت اولین‌بار در سال 87 منتشر شد و به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر در 132 صفحه قطع رقعی، با شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 2200 تومان تجدید چاپ شده‌است.

