تکمیل محور جیرفت - بافت به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

محمد منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: محور جیرفت - بافت یکی از محورهای اصلی استان کرمان در آینده نزدیک خواهد بود و بار ترافیکی منطقه را سرویس دهی خواهد کرد.
وی افزود: این طرح هم اکنون با جدیت درحال پیگیری است و 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
منوچهری اضافه کرد: تاکنون 13 کیلومتر از این محور روکش آسفالت شده است و 16 کیلومتر نیز تعریض و 33 دستگاه پل نیز با پیشرفت 90 درصد در این منطقه درحال ساخت است.
وی همچنین از اجرای 300 هزار مترمکعب خاک برداری این طرح خبرداد.
معاون راهداری راه و ترابری جنوب استان کرمان گفت: تاکنون در اجرای این پروژه 1.5 میلیارد تومان هزینه شده است و برای انجام این پروژه طی دو سال آینده به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
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