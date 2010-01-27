تکمیل محور جیرفت - بافت به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری راه و ترابری جنوب کرمان با اشاره به پیشرفت 45 درصدی محور جیرفت - بافت گفت: تکمیل این طرح به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.