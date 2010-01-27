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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

تکمیل محور جیرفت - بافت به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

تکمیل محور جیرفت - بافت به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری راه و ترابری جنوب کرمان با اشاره به پیشرفت 45 درصدی محور جیرفت - بافت گفت: تکمیل این طرح به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

محمد منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: محور جیرفت - بافت یکی از محورهای اصلی استان کرمان در آینده نزدیک خواهد بود و بار ترافیکی منطقه را سرویس دهی خواهد کرد.

وی افزود: این طرح هم اکنون با جدیت درحال پیگیری است و 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

منوچهری اضافه کرد: تاکنون 13 کیلومتر از این محور روکش آسفالت شده است و 16 کیلومتر نیز تعریض و 33 دستگاه پل نیز با پیشرفت 90 درصد در این منطقه درحال ساخت است.

وی همچنین از اجرای 300 هزار مترمکعب خاک برداری این طرح خبرداد.

معاون راهداری راه و ترابری جنوب استان کرمان گفت: تاکنون در اجرای این پروژه 1.5 میلیارد تومان هزینه شده است و برای انجام این پروژه طی دو سال آینده به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

کد مطلب 1024840

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