مدت زمان حضور نظامیان آمریکایی در هائیتی مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ژنرال "کن کین" فرمانده نیروهای مستقر در هائیتی و معاون فرمانده نظامیان آمریکا در جنوب با تائید این مطلب گفت: صحبت کردن درباره زمان خروج و زمان تحویل کنترل امنیت هائیتی به نیروهای بومی این کشور زود است.

این فرمانده آمریکایی که از طریق ویدئو کنفرانس با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : تا زمانی که نیروهای امنیتی هائیتی قدرت خود را بازیافته و تا زمانی که نیاز آنها به نظامیان آمریکایی کاهش بیابد ما در هائیتی می مانیم.

آمریکا به بهانه تامین امنیت اقدام به اعزام نیرو به هائیتی کرده، اما برخی کشورها از جمله ونزوئلا این اقدام را تلاش برای اشغال هائیتی خوانده اند.