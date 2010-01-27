اریک کانتونا روی صحنه تئاتر پاریس ظاهر شد

به گزارش خبرنگار مهر از خبرگزاری فرانسه کانتونا که پیشتر با حضور در چند فیلم از جمله "در جستجوی اریک " ساخته کن لوچ بازیگری در سینما را تجربه کرده بود، روز سه شنبه برای نخستین بار در تئاتر پاریس روی صحنه رفت و نقش مردی رو به مرگ را بازی کرد که در سوپر مارکتی مخروبه محبوس شده است.



کانتونای 43 ساله که پس از بازنشستگی زود هنگام از فوتبال حرفه‌ای به بازیگری در سینما و تلویزیون روی آورد،برای نخستین بار در نمایش نامه ای با عنوان "رو در رو با مرگ" روی صحنه ظاهر می‌شود.



ناتالی سوژون نویسنده نمایش نامه "رو در رو با مرگ"است و همسرش رشید براکنی کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد.در پایان این نمایش نامه 90 دقیقه ای حاضران به شدت کانتونا را تشویق کردند.



یک منتقد فرانسوی تئاتر پس از تماشای نمایش "رو در رو با مرگ" گفت : او همان اشتیاقی را روی صحنه تئاتر آورده که روزگاری به فوتبال ارزانی داشته بود.



مهم ترین نقش آفرینی کانتونا در سینما در فیلم "الیزابت"ساخته شکار کاپور رقم خورده است.



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