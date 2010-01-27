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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

زرگر به مهر خبر داد:

بررسی تحمیل ظرفیت پذیرش مازاد به دانشگاهها

بررسی تحمیل ظرفیت پذیرش مازاد به دانشگاهها

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: مشکل افزایش ظرفیت پذیرش در دومین نشست روسای دانشگاهها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار می گیرد.

مرتضی زرگر شوشتری در خصوص نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با روسای دانشگاههای کشور گفت: مسائل مربوط به بودجه دانشگاههای کشور در سال جاری و همچنین مشکلات پیرامون افزایش ظرفیت پذیرش از جمله مهمترین مباحثی است که در این جلسه با وزیر علوم در میان خواهم گذاشت.

وی افزود: متاسفانه طی دو سال گذشته ظرفیت پذیرفته شده در دانشگاه شهید چمران اهواز بیش از ظرفیت درخواستی بوده که همین امر ما را با مشکلات عدیده ای در زمینه تامین خوابگاه و امکانات رفاهی و آموزشی مواجه ساخته است.

شوشتری خاطرنشان کرد: البته در اولین جلسه وزیر و روسای دانشگاهها بر هماهنگ بودن ظرفیت پذیرش دانشگاهها با تعداد دانشجوی درخواستی توسط آنها تاکید شد.

کد مطلب 1024846

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