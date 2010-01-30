کنسرت گروه "قمر" در تالار وحدت برگزار می شود

سرپرست گروه موسیقی "قمر"با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : قطعات این کنسرت جدید و از ساخته های خود من است که در دستگاه شور، آواز دشتی و آواز بیات ترک اجرا خواهد شد.

نوید دهقان در ادامه افزود : در این اجرا تصنیف هایی مانند "شوق" بر اساس شعری از حافظ ، نغمه نوروزی با شعری از رهی معیری ، "درپرده خون" با شعری از سایه ، "نوروز و نرگس" با شعر فریدون مشیری و "باور" با استفاده از اشعار سیاوش کسرایی با آواز خود من اجرا می شود و پایان بخش این کنسرت هم اجرای قطعات بی کلام است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا از حضور خواننده موسیقی آوازی ایران دراین اجرا استفاده نکرده گفت : سیستم کار گروه به این ترتیب است که در هر دوره از اجرای کنسرت با یک خواننده کار می کنیم و تاکنون امیر تفتی، سینا سرلک و سالار عقیلی با گروه همکاری کرده اند،این بارهم تصمیم گرفتم خودم مجموع آوازهای این کنسرت را بخوانم.

نوازنده کمانچه گروه موسیقی "قمر" در پایان به انتشار آلبوم های گروه موسیقی "قمر" اشاره کرد و گفت : مجموع کنسرت هایی که در گذشته با سالارعقیلی اجرا کردیم بهار سال آینده به صورت دو آلبوم با نام های "هوای آفتاب" و "یار و دیار" توسط انتشارات آوای باربد منتشر خواهد شد؛ مجموع قطعات "هوای آفتاب" در دستگاه ماهور مرکب است و قطعات آلبوم "یار و دیار" هم در دستگاه شور و آواز دشتی اجرا و ضبط شده است.