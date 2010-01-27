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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

یوسفیان ملا به مهر خبر داد:

بررسی زمین خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

بررسی زمین خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد که این کمیته هفته آینده پرونده های زمین خواری را مورد بررسی قرار خواهد داد.

عزت الله یوسفیان ملا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به اینکه حجم پرونده های زمین خواری بسیار زیاد است تاکید کرد: متاسفانه همچنان استخراج زمین های ملی و منابع طبیعی ادامه دارد.

نماینده آمل یادآور شد: آمارهای زمین های واگذار شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را دریافت کرده ایم و همچنین با دریافت آمار وزارت صنایع درباره کسانی که در زمین ها مشغول به کار شده اند نسبت به پالایش موارد زمین خواری اقدام خواهد شد.

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1024850

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