بررسی زمین خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

عزت الله یوسفیان ملا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به اینکه حجم پرونده های زمین خواری بسیار زیاد است تاکید کرد: متاسفانه همچنان استخراج زمین های ملی و منابع طبیعی ادامه دارد.

نماینده آمل یادآور شد: آمارهای زمین های واگذار شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را دریافت کرده ایم و همچنین با دریافت آمار وزارت صنایع درباره کسانی که در زمین ها مشغول به کار شده اند نسبت به پالایش موارد زمین خواری اقدام خواهد شد.

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.